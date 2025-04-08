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В Литве планируют закрыть границу для просителей убежища
Литва по примеру Польши и Финляндии намерена закрыть свою границу для тех, кто обращается с просьбой о предоставлении убежища. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович, пишет БЕЛТА.
"Сейчас готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения, связанные с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша. Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств", - отметил Кондратович.
Граница Литвы формально остается открытой для просителей убежища. Однако с августа 2021 года литовские погранслужбы получили право возвращать нелегальных мигрантов из стран Азии и Африки обратно. Согласно официальным данным, этой процедуре уже подверглись более 23 тыс. человек.