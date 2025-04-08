В Литве планируют закрыть границу для просителей убежища

Литва по примеру Польши и Финляндии намерена закрыть свою границу для тех, кто обращается с просьбой о предоставлении убежища. Об этом в эфире одного из местных телеканалов заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович, пишет БЕЛТА.

"Сейчас готовится очень большой миграционный пакет, который может включать определенные изменения, связанные с возможным закрытием границ, как это сейчас делают Финляндия или Польша. Мы сейчас смотрим, анализируем практику этих двух государств", - отметил Кондратович.