В Литве предлагают лишить ВНЖ белорусов и россиян за поездки на родину

Авторами инициативы стали трое депутатов сейма от партии консерваторов, которые предложили внести соответствующее изменение в закон о введении ограничительных мер в отношении граждан Союзного государства. В качестве аргумента возможность вербовки людей спецслужбами. Также выдвинута и еще одна инициатива - приостановить выдачу ВНЖ в Литве россиянам и белорусам, если у них нет действующей визы. При этом предлагается сделать исключения для водителей грузовиков, работающих в компаниях по международным перевозкам, лиц, совершающих транзитные поездки через эти страны, и путешествующим по объективным причинам, которые от них не зависят.