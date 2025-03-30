В Литве приостановили поиск пропавших во время учений четверых американских солдат

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adc0e315-3ee7-43e7-9070-ed6eeb8700e2/2090d9f8-8c41-4829-9cd6-53867847da53.jpg 2025-03-30T14:27:16.000000Z00

В Литве приостановили попытки достать бронемашину, застрявшую в болоте на границе с Беларусью. Такое решение приняли после того, как водолазы ВМС США впервые погрузились на дно водоема, но не смогли подцепить и достать 63-тонную бронемашину.

Тела солдат тоже пока не нашли. Как заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, работы усложнились из-за дерна, упавшего на место, где находится машина. Сейчас идет вывоз накопившегося ила, а также установка новых бассейнов. Только затем работы продолжатся с использованием большого количества техники.