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В Литве приостановили поиск пропавших во время учений четверых американских солдат
В Литве приостановили попытки достать бронемашину, застрявшую в болоте на границе с Беларусью. Такое решение приняли после того, как водолазы ВМС США впервые погрузились на дно водоема, но не смогли подцепить и достать 63-тонную бронемашину.
Тела солдат тоже пока не нашли. Как заявила глава Минобороны Литвы Довиле Шакалене, работы усложнились из-за дерна, упавшего на место, где находится машина. Сейчас идет вывоз накопившегося ила, а также установка новых бассейнов. Только затем работы продолжатся с использованием большого количества техники.
Напомним, что во время учений в Литве пропали четыре американских солдата и гусеничное транспортное средство, после чего развернулась поисково-спасательная операция с привлечением американских и польских специалистов. Однако никаких результатов она пока не дала.