В Литве с июля вырастут цены на электроэнергию и газ

Глава Госсовета по регулированию энергетики заявил, что с июля в стране вырастут цены на электроэнергию и газ для потребителей. Рост ожидается весьма значительный - на 20-25 % из-за повышения тарифов со стороны регулятора рынка энергии.

После выхода из кольца БРЭЛЛ электроэнергетика является одной из наиболее уязвимых сфер в литовской экономике. Так, с 13 по 19 апреля оптовая цена на электричество в Литве выросла на 61 % и составила более 86 евро за МВт⋅ч.