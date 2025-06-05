В Литве сделали провокационное заявление

Уже пожухлая цитата про "райский сад" Борреля не дает покоя европейским недополитикам. Они ее постоянно улучшают. На ежегодном заседании литовского сейма Науседа выдал самую настоящую фюрер-реплику. Он дал понять, что всех, кто проживает за пределами Литвы и ЕС, он не считает за людей. "Литва - это крепость, за пределами которой заканчивается цивилизованная Европа". Эти слова сильно напоминают мысли одного австрийского художника, который также считал свою нацию богоизбранной. Впрочем Науседе не мешало бы освежить знания и вспомнить, чем закончилась для Берлина 40-х вера в превосходство одной нации над другой.