В Каунасском районе Литвы сошел с рельсов поезд с метанолом. В результате крушения локомотива и грузовых вагонов, следовавших из Германии, парализовано движение на стратегическом участке, включая транзит в Калининград.

Несмотря на токсичность груза (а метанол является опаснейшим ядом), литовские службы поспешили заявить об "отсутствии угроз". Подобное хладнокровие Вильнюса выглядит цинично: экология и безопасность граждан отходят на последний план.

Это вторая серьезная авария на железной дороге страны за последние двое суток. Ранее с рельсов сошли три платформы со щебнем.

Глава Минтранса республики поспешил увести ситуацию в политическое русло и намекнул на саботаж, однако полиция настаивает на технической неисправности путей.