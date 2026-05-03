3.77 BYN
2.82 BYN
3.30 BYN
В Литве сошел с рельсов поезд с метанолом
В Каунасском районе Литвы сошел с рельсов поезд с метанолом. В результате крушения локомотива и грузовых вагонов, следовавших из Германии, парализовано движение на стратегическом участке, включая транзит в Калининград.
Несмотря на токсичность груза (а метанол является опаснейшим ядом), литовские службы поспешили заявить об "отсутствии угроз". Подобное хладнокровие Вильнюса выглядит цинично: экология и безопасность граждан отходят на последний план.
Это вторая серьезная авария на железной дороге страны за последние двое суток. Ранее с рельсов сошли три платформы со щебнем.
Глава Минтранса республики поспешил увести ситуацию в политическое русло и намекнул на саботаж, однако полиция настаивает на технической неисправности путей.
Из-за ЧП Белорусская железная дорога сообщила о задержке от 30 минут до 5 часов поездов в/из Калининграда.