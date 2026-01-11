3.68 BYN
В Литве цены на жилье выросли более чем на 10 %
Автор:Редакция news.by
Литва вошла в число лидеров стран ЕС по росту цен на жилье. Цены за год подскочили на более чем 10 %, а это почти вдвое выше среднего показателя по Евросоюзу.
Выше цены на недвижимость только в Венгрии, Португалии и Хорватии. В соседних странах Балтии также отмечается рост стоимости, но там показатели не превышают 8,5 %.
Основными причинами называют дефицит предложений и высокий спрос в крупных городах. Эксперты отмечают, что такая динамика создает риски для доступности жилья. Повышение цен опережает рост доходов населения. Это может привести к усилению социального расслоения.