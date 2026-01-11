В Литве цены на жилье выросли более чем на 10 %

Литва вошла в число лидеров стран ЕС по росту цен на жилье. Цены за год подскочили на более чем 10 %, а это почти вдвое выше среднего показателя по Евросоюзу.

Выше цены на недвижимость только в Венгрии, Португалии и Хорватии. В соседних странах Балтии также отмечается рост стоимости, но там показатели не превышают 8,5 %.