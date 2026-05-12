В Литве уверены, что блокада Персидского залива отразится на бизнесе и населении страны

В Литве разрабатывают антикризисные планы на случай, если блокада Персидского залива затянется. Глава Минэкономики уже выступил с предупреждением: каким именно будет кризис, никто не знает, но очевидно, что бизнесу и населению придется очень тяжело.

Неизбежными, по прогнозам, являются замедление роста ВВП, высокая инфляция, а также снижение потребительского спроса. При этом тысячи литовцев и без того бедствуют. По опубликованной на днях статистике, за чертой бедности в стране проживают 653 тыс. человек. Из них 202 тыс. живут за чертой абсолютной бедности, то есть в нищете. Самый удивительный из парадоксов литовской экономики заключается в том, что статистически зарплаты здесь неуклонно растут, при этом параллельно и даже более стремительно увеличивается количество бедных.