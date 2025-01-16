В Литве врач отказалась от консультаций на русском языке

В Литве детский врач-пульмонолог демонстративно отказалась принимать пациентов, говорящих на русском языке. Объяснила она это конфликтом в Украине и отсутствием возможности предоставить качественную консультацию.



Исключение она готова сделать только для новоприбывших в Литву украинцев, остальным рекомендует нанять переводчика. Такое заявление возмутило местных жителей, так что за слова медика пришлось оправдываться министру здравоохранения страны.



Она заявила, что получать помощь должны все независимо от национальности, а медработники обязаны ее предоставить, если в достаточной степени владеют языком.