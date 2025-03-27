В Литве все еще не нашли четверых солдат США

Четверых американских солдат в Литве до сих пор не нашли, поисковая операция продолжается.

Бронетранспортер военнослужащих M88A2 Hercules был обнаружен затопленным в болоте на глубине 5 м, однако американские солдаты до сих пор не найдены.

Их гибель официально не подтверждена, и пресс-секретарь НАТО даже публично извинился за новости об их преждевременной гибели.

Поскольку транспортное средство Hercules остается неизвлеченным из-за глубины, а подвоз тяжелого оборудования в настоящее время невозможен, необходимо откачать воду из болота, чтобы продолжить поиск.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене отметила "позитивные признаки" спасательных работ, вселившие надежду на более быстрый результат, однако подчеркнула отсутствие гарантий того, что солдаты находились внутри затонувшей машины.