В Литве заговорили о всеобщем призыве
Автор:Редакция news.by
В Вильнюсе заговорили о всеобщем призыве. Премьер-министр Литвы Инга Ругинене подтвердила неизбежность перехода к данной модели.
А министр обороны республики Робертас Каунас считает, что страна уже движется в направлении всеобщего призыва. По его словам, усилиями комендатур, стрелков и армии литовское общество готовят к обучению действиям и защите в случае войны.
Министр призвал подготовить соответствующую инфраструктуру, инструкторов, а также достаточное количество вооружения. Надо полагать, что средства будут вновь изымать из расходов на социальные сферы или требовать у Брюсселя.