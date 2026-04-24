3.76 BYN
2.80 BYN
3.28 BYN
В Литве запустят масштабное производство взрывчатки
Автор:Редакция news.by
В Литве запускают масштабное производство военной взрывчатки. Для этого построят два новых завода, которые займутся выпуском смесей на основе гексогена и пентрита.
Решение было принято после успешного завершения испытаний новых составов, разработанных литовскими специалистами в 2025 году. Власти рассчитывают, что мощностей хватит не только для нужд литовской армии, но и для активного экспорта продукции союзникам.