В Литве запустят масштабное производство взрывчатки

В Литве запускают масштабное производство военной взрывчатки. Для этого построят два новых завода, которые займутся выпуском смесей на основе гексогена и пентрита.

Решение было принято после успешного завершения испытаний новых составов, разработанных литовскими специалистами в 2025 году. Власти рассчитывают, что мощностей хватит не только для нужд литовской армии, но и для активного экспорта продукции союзникам.

