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В Литве заявили, что Минздрав не сможет выдержать военные и гибридные угрозы
Власти Литвы, которая стремительно превращается в военный лагерь, внезапно обнаружили страшное: местная медицина к потенциальному конфликту категорически не готова.
Глава Минздрава Мария Якубаускене заявила, что подвластные ей структуры не справятся с вызовами военного, гибридного и даже гражданского характера. Виноваты в этом, разумеется, предшественники.
Так или иначе, Литва, которая энергично вооружается и ведет чрезвычайно агрессивную внешнюю политику, выходит, выбрала стратегию камикадзе. Иначе говоря, здесь готовятся к бою, в котором не выживет никто - состояние местного здравоохранения этого просто не позволит.