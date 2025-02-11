Власти Литвы, которая стремительно превращается в военный лагерь, внезапно обнаружили страшное: местная медицина к потенциальному конфликту категорически не готова.

Глава Минздрава Мария Якубаускене заявила, что подвластные ей структуры не справятся с вызовами военного, гибридного и даже гражданского характера. Виноваты в этом, разумеется, предшественники.