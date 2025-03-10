В Литве заявили, что ответственность за ядерную безопасность ЕС не может целиком лежать на Франции

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Французский ядерный щит беспокоит Литву. Премьер-министр этой страны Гинтаутас Палуцкас заявил, что ответственность за европейскую ядерную безопасность не может целиком лежать на Франции, такой вариант единственного щита непродуктивен.

Он подчеркнул: утверждения о том, что ядерную доктрину НАТО можно заменить одним предложением "теперь об этом позаботится Франция", являются страшно безответственными и даже опасными.