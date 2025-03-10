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В Литве заявили, что ответственность за ядерную безопасность ЕС не может целиком лежать на Франции
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https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8fceb04f-97eb-474a-9726-72deaebfdfbe/8a196cbe-3626-48eb-8aca-f4f6c66620b3.jpg2025-03-10T12:37:18.000000Z00
Французский ядерный щит беспокоит Литву. Премьер-министр этой страны Гинтаутас Палуцкас заявил, что ответственность за европейскую ядерную безопасность не может целиком лежать на Франции, такой вариант единственного щита непродуктивен.
Он подчеркнул: утверждения о том, что ядерную доктрину НАТО можно заменить одним предложением "теперь об этом позаботится Франция", являются страшно безответственными и даже опасными.
Литовский премьер, помимо прочего, считает, что предложение Парижа потребует от тех, кто им готов воспользоваться, немалых финансовых вложений.