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В Литве заявили, что ответственность за ядерную безопасность ЕС не может целиком лежать на Франции

Французский ядерный щит беспокоит Литву. Премьер-министр этой страны Гинтаутас Палуцкас заявил, что ответственность за европейскую ядерную безопасность не может целиком лежать на Франции, такой вариант единственного щита непродуктивен.

Он подчеркнул: утверждения о том, что ядерную доктрину НАТО можно заменить одним предложением "теперь об этом позаботится Франция", являются страшно безответственными и даже опасными.

Литовский премьер, помимо прочего, считает, что предложение Парижа потребует от тех, кто им готов воспользоваться, немалых финансовых вложений.

ЕСЛитваФранция