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В Литве заявили о создании оборонной коалиции
Автор:Редакция news.by
В Литве заявили о создании региональной оборонной коалиции совместно с Латвией и Эстонией. Так министр обороны Литвы Довиле Шакалене прокомментировала скоординированный выход стран Балтии из Оттавской конвенции.
О выходе из соглашения о запрете противопехотных мин Таллин, Вильнюс и Рига уведомили остальные страны ООН 27 июня. Решение вступит в силу через полгода после подачи документов.
Литва целенаправленно превращает свою территорию в военный плацдарм для НАТО. В Минобороны сообщили об установке 27 парков со средствами противодействия мобильности на границе с Беларусью и Россией. В их числе противотанковые ежи,"зубы дракона", бетонные заграждения, колючая проволока, морские контейнеры.