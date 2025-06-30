В Литве заявили о создании оборонной коалиции

В Литве заявили о создании региональной оборонной коалиции совместно с Латвией и Эстонией. Так министр обороны Литвы Довиле Шакалене прокомментировала скоординированный выход стран Балтии из Оттавской конвенции.

О выходе из соглашения о запрете противопехотных мин Таллин, Вильнюс и Рига уведомили остальные страны ООН 27 июня. Решение вступит в силу через полгода после подачи документов.