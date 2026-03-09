В Литву поступили боеприпасы стоимостью более 5,7 млн евро

В распоряжение армии Литвы поступили боеприпасы стоимостью более 5,7 млн евро. В пакете вооружений ракеты для ПВО средней дальности, а также ракеты для уничтожения танков, бронетехники и других целей.

По данным литовских СМИ, в 2026 году страна также должна получить первую батарею РСЗО HIMARS и новые системы NASAMS, радары ближнего действия Giraffe и первые пассивные радары Twinvis.