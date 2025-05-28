В Ливии прошел военный парад, среди гостей делегация из Беларуси

В Ливии прошел военный парад в честь 11-й годовщины запуска операции "Достоинство". В масштабном действии приняли участие 25 тыс. военнослужащих и 1,5 тыс. единиц техники, пешие расчеты, военная и гражданская техника, авиация.

Среди приглашенных зарубежных гостей представители разных стран: России, США, Италии, Нигерии, Палестины, Марокко и других. В их числе и белорусская правительственная делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем, которая в течение нескольких дней находилась в Бенгази с рабочим визитом.