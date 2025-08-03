В Лондоне проходят акции протеста против нелегальной миграции

Сотни людей в Лондоне вышли на протест против приема нелегальных мигрантов.

Центром притяжения недовольства горожан стал отель британской столицы, где за счет налогоплательщиков размещают мигрантов. Участники акции утверждают, что это ставит под угрозу безопасность в районе. И уже по традиции "демократической Европы" местная полиция бесцеремонно разогнала протестующих силой.

Против полицейских дубинок у протестующих есть только факты. По данным Минюста в Великобритании доля иностранцев среди преступников, совершивших сексуальные преступления, в 2024 году превысила 10 %.

Протесты в Лондоне против незаконной миграции news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c92f1f-83b0-4c4b-a194-ce9c1ee130d3/conversions/f8137580-3866-4bf4-a0eb-fdea47d32e4b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c92f1f-83b0-4c4b-a194-ce9c1ee130d3/conversions/f8137580-3866-4bf4-a0eb-fdea47d32e4b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c92f1f-83b0-4c4b-a194-ce9c1ee130d3/conversions/f8137580-3866-4bf4-a0eb-fdea47d32e4b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f2c92f1f-83b0-4c4b-a194-ce9c1ee130d3/conversions/f8137580-3866-4bf4-a0eb-fdea47d32e4b-xl-___webp_1920.webp 1920w