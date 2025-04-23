Западные СМИ один за одним тиражируют новости о том, какие требования представители США передадут Киеву. Так, The Washington Post уверяет, что украинские и европейские официальные лица в Лондоне "столкнутся с предложением США признать Крым за Россией и заморозить линию фронта в рамках мирного соглашения". Также в комплекте должно идти ослабление санкций, введенных Брюсселем против Москвы.

В свою очередь The Financial Times заявляет, что Кремль готов остановить боевые действия и отказаться от неподконтрольных частей четырех регионов в обмен на признание всего остального российским. Уточняется, что этот план якобы обсуждал Уиткофф с Путиным во время встречи в Петербурге. Этот материал прокомментировал пресс-секретарь российского лидера. По словам Пескова, сейчас публикуется много фейков, это касается и уважаемых изданий. Он также призвал прислушиваться только к первоисточникам.