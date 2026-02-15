3.72 BYN
В Лондоне зафиксировано более 60 случаев заболеваний корью
Автор:Редакция news.by
Лондон находится под угрозой серьезной эпидемии. В одном из районов британской столицы более 60 детей заболели корью. Случаи зафиксированы сразу в 7 школах и одном детском саду. Часть зараженных доставили в больницу.
По оценкам Британского агентства по здравоохранению, в случае масштабной вспышки в столице заразиться могут от 40 до 160 тыс. человек.
Медики обращают внимание: корь - одно из самых заразных заболеваний, а уровень вакцинации низкий. Передается вирус воздушно-капельным путем, сопровождается серьезными осложнениями и особенно опасен для маленьких детей и непривитых людей.
Фото РИА Новости