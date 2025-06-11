В Лос-Анджелесе на фоне массовых протестов введен режим ЧС

Режим чрезвычайной ситуации введен в Лос-Анджелесе на фоне массовых протестов против миграционной политики США. Об этом заявила местный мэр. Она также сообщила о введении комендантского часа в центре города.

Одна из причин введения меры - мародерство. На этой неделе было разграблено около 23 различных объектов. По данным местной полиции, за прошедший день в городе на фоне протестов задержано 197 человек. В ход по полной программе шли водометы.