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В Лос-Анджелесе на фоне массовых протестов введен режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации введен в Лос-Анджелесе на фоне массовых протестов против миграционной политики США. Об этом заявила местный мэр. Она также сообщила о введении комендантского часа в центре города.
Одна из причин введения меры - мародерство. На этой неделе было разграблено около 23 различных объектов. По данным местной полиции, за прошедший день в городе на фоне протестов задержано 197 человек. В ход по полной программе шли водометы.
Тем временем суд отклонил запрос губернатора Калифорнии на немедленный запрет использования морпехов и членов Национальной гвардии штата в ходе антимигрантских рейдов. А глава Пентагона Хегсет заявил, что военные останутся в Лос-Анджелесе как минимум на 60 дней для стабилизации обстановки.