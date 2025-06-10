В Лос-Анджелесе протестующих разгоняют светошумовыми гранатами

В Лос-Анджелесе по-прежнему перекрыты основные автострады и въезды в город. Трамп принял решение отправить еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии.

Губернатор Калифорнии назвал решение безрассудным и бессмысленным. По его словам, из двух тысяч гвардейцев, уже направленных в штат, были развернуты только 300, а остальные не задействованы и сидят в федеральных зданиях без топлива, еды, воды и места для сна. В доказательство опубликованы соответствующие фото.

Пентагон в то же время перебрасывает 700 морских пехотинцев для помощи местным правоохранителям. Протестующих разгоняют светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.

Всего в Калифорнии задержано более 80 человек. Протесты идут в Бостоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В Большом яблоке задержаны несколько десятков протестующих против антимиграционной политики Трампа.