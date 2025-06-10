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В Лос-Анджелесе протестующих разгоняют светошумовыми гранатами
В Лос-Анджелесе по-прежнему перекрыты основные автострады и въезды в город. Трамп принял решение отправить еще 2 тыс. бойцов Нацгвардии.
Губернатор Калифорнии назвал решение безрассудным и бессмысленным. По его словам, из двух тысяч гвардейцев, уже направленных в штат, были развернуты только 300, а остальные не задействованы и сидят в федеральных зданиях без топлива, еды, воды и места для сна. В доказательство опубликованы соответствующие фото.
Пентагон в то же время перебрасывает 700 морских пехотинцев для помощи местным правоохранителям. Протестующих разгоняют светошумовыми гранатами и резиновыми пулями.
Всего в Калифорнии задержано более 80 человек. Протесты идут в Бостоне, Сан-Франциско и Нью-Йорке. В Большом яблоке задержаны несколько десятков протестующих против антимиграционной политики Трампа.
И как стало известно, Калифорния подала в суд на администрацию Трампа за размещение Нацгвардии в Лос-Анджелесе. Власти штата утверждают, что это противоречит Конституции страны и нарушает суверенитет штата, так как Трамп не заручился поддержкой губернатора в этом вопросе.