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В Мадриде на акцию за улучшения в медицине вышли более 30 тыс. человек
В Испании более 30 тыс. протестующих вышли на улицы Мадрида с требованием улучшить систему здравоохранения.
Участники акции требовали обеспечения "всеобщего и качественного" здравоохранения, подчеркивая необходимость доступа к медуслугам для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку.
В апреле несколько тысяч врачей из различных регионов Испании также провели акцию протеста в центре Мадрида, требуя улучшения условий труда и отказа от предложенной реформы в сфере здравоохранения.