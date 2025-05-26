В Мадриде на акцию за улучшения в медицине вышли более 30 тыс. человек

В Испании более 30 тыс. протестующих вышли на улицы Мадрида с требованием улучшить систему здравоохранения.

Участники акции требовали обеспечения "всеобщего и качественного" здравоохранения, подчеркивая необходимость доступа к медуслугам для всех, а не только для тех, кто может позволить себе страховку.