В Мадриде участники митинга потребовали решить проблему дорогого жилья

Участники многотысячного митинга в Мадриде потребовали от правительства принять незамедлительные меры к решению проблемы доступности жилья. По мнению многих испанцев, ситуация в этой сфере катастрофическая: собственная крыша над головой для большинства так и остается мечтой.

Растет и стоимость аренды: недавно парламент рассматривал закон о ее замораживании, но документ был провален в ходе голосования. По статистике, число сделок с недвижимостью падает (в нынешнем году их на 3 % меньше, чем в прошлом).

Правительство объявило о начале реализации программы "Доступное жилье", но выделенные на нее 8 млрд евро - это капля в море.