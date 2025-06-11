В мае ледники в Гренландии таяли в 17 раз быстрее, чем обычно

Таяние льдов в Гренландии в середине мая в 17 раз превышало средние показатели за этот период из-за рекордной жары. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на заявление научной организации World Weather Attribution (WWA).

"Вклад таяния ледяного щита Гренландии в повышение уровня моря больше, чем это было бы без этой тепловой волны", - отметил преподаватель климатологии в Имперском колледже Лондона. В Исландии 15 мая температура превысила плюс 26 градусов, что является рекордным показателем в истории наблюдений на острове, расположенном на краю Арктики.

"Температуры, наблюдаемые в Исландии в мае, бьют все рекорды, превышая более чем на 13 градусов среднее значение суточных максимальных температур мая за период 1991-2020 годов", - заявляют в WWA.