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В мае ледники в Гренландии таяли в 17 раз быстрее, чем обычно
Таяние льдов в Гренландии в середине мая в 17 раз превышало средние показатели за этот период из-за рекордной жары. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на заявление научной организации World Weather Attribution (WWA).
"Вклад таяния ледяного щита Гренландии в повышение уровня моря больше, чем это было бы без этой тепловой волны", - отметил преподаватель климатологии в Имперском колледже Лондона. В Исландии 15 мая температура превысила плюс 26 градусов, что является рекордным показателем в истории наблюдений на острове, расположенном на краю Арктики.
"Температуры, наблюдаемые в Исландии в мае, бьют все рекорды, превышая более чем на 13 градусов среднее значение суточных максимальных температур мая за период 1991-2020 годов", - заявляют в WWA.
На протяжении многих лет спутниковые наблюдения за климатом выявляют значительное увеличение скорости таяния гренландских ледников. Быстрое повышение температур провоцирует регулярное откалывание от ледяного покрова Гренландии гигантских айсбергов в периоды потепления. Масса этих ледяных глыб достигает нескольких миллиардов тонн.