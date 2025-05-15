В МАГАТЭ заявили об угрозе безопасности Запорожской АЭС

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Ядерная безопасность Запорожской АЭС (ЗАЭС) по-прежнему находится под угрозой из-за нестабильного внешнего энергоснабжения станции. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ТАСС.

По его словам, внешнее энергоснабжение "было главной ахиллесовой пятой" ядерной безопасности ЗАЭС в течение всего украинского конфликта. "К сожалению, ситуация в этом отношении не улучшилась. Наши эксперты на месте будут продолжать внимательно следить за развитием событий, и мы продолжим информировать мир о ядерной безопасности на станции, которая по-прежнему находится под угрозой", - сказал Гросси.

Вместе с этим сообщается, что инспекторы МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышали взрывы и звуки боевых действий на Запорожской АЭС. "Группа инспекторов МАГАТЭ в течение последней недели ежедневно слышала звуки военных действий, взрывы раздавались на разном расстоянии от ЗАЭС, а рано утром во вторник, 13 мая, группа также слышала оружейные выстрелы и звук, похожий на звук беспилотника", - добавил Гросси.