В Мариуполе почтили память погибших в Одессе в результате поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014 года

Фото: МГЕР ДНР news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7342ad6-7ee1-4edf-bdfe-4de08dc26e0a/conversions/2c32be83-6a1c-4110-b21e-46fbc5f44875-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7342ad6-7ee1-4edf-bdfe-4de08dc26e0a/conversions/2c32be83-6a1c-4110-b21e-46fbc5f44875-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7342ad6-7ee1-4edf-bdfe-4de08dc26e0a/conversions/2c32be83-6a1c-4110-b21e-46fbc5f44875-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b7342ad6-7ee1-4edf-bdfe-4de08dc26e0a/conversions/2c32be83-6a1c-4110-b21e-46fbc5f44875-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: МГЕР ДНР

В Мариуполе неравнодушные жители и активисты МГЕР ДНР почтили память погибших одесситов в результате поджога Дома профсоюзов 2 мая, рассказал журналистам министр молодежной политики ДНР Кирилл Макаров. Об этом пишет РИА Новости.

Сторонники госпереворота и украинские националисты в мае 2014 года подожгли Дом профсоюзов, в котором укрывались представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.

"Для жителей Донбасса эта дата действительно является не случайной, потому что 11 лет назад в этот день для всего русского мира, для каждого русского человека поступил сигнал точки невозврата. Сегодня молодежь освобожденного Мариуполя, мариупольцы, неравнодушные жители пришли возложить цветы, отдать дань памяти, наверное той страшной трагедии, которая произошла 11 лет назад", - сказал Макаров.

По его словам, трагедия в Доме профсоюзов Одессы стала одной из отправных точек разрыва связи с украинским режимом.

"Мы, дончане, наблюдали тогда и по телевизору, и для всех он стал как такой отправной точкой того, что с Украиной больше нас ничего не связывает", - добавил он.