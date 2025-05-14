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В МЭА прогнозируют, что каждая четвертая проданная машина в мире в 2025 году будет электромобилем
По прогнозам Международного энергетического агентства, каждый четвертый проданный автомобиль будет электрическим. Это значит, что мировые продажи электромобилей по итогам 2025 года увеличатся на 25 %, пишет sb.by со ссылкой на ТАСС.
"Ожидается, что за 2025 год продажи электромобилей во всем мире вырастут на 25 %, что аналогично темпам роста в 2024 году. В результате продажи электромобилей достигнут пика - 20 млн по всему миру. Хотя на объемы продаж могут повлиять экономические и политические неопределенности, ожидается, что более чем каждый четвертый автомобиль, проданный в 2025 году, будет электрическим", - говорится в прогнозе.
В первом квартале 2025 года в мире было продано более 4 млн электромобилей, что на 35 % больше, чем за январь - март 2024 года. Такой темп роста за отчетный период стал самым высоким за последние два года. "За первые три месяца 2025 года было продано на 1 млн электромобилей больше, чем за аналогичный период 2024 года, и около 60 % из них было продано в Китае", - уточнили в МЭА.
Согласно данным Международного энергетического агентства, в 2024 году объем мировых продаж электромобилей увеличился на 25 %, превысив 17 млн штук. При этом рост продаж электромобилей на 3,5 млн штук в 2024 году по сравнению с 2023 годом превысил общий объем проданных электромобилей за 2020 год.
В то же время продажи электромобилей в Китае в 2024 году выросли почти на 40 %. И если в 2021 году на Китай приходилась половина мировых продаж электромобилей, то в 2024 году доля выросла почти до двух третей. "В месячном исчислении продажи электромобилей в стране с июля 2024 года превысили продажи обычных автомобилей, в результате чего доля продаж электромобилей приблизилась к 50 % за весь год", - добавили в МЭА.