В МИД Беларуси констатировали интенсификацию двусторонних контактов различного уровня с Сербией

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 28 января встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии Илиной Вукайлович. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.

Во время встречи посол передала поздравления с уверенной победой на выборах в адрес главы белорусского государства от Президента Сербии Александра Вучича.

Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-сербского сотрудничества, включая конкретные шаги по его активизации.

"С удовлетворением констатирована наблюдающаяся в последнее время интенсификация двусторонних контактов различного уровня, а также нацеленность сторон на укрепление многоплановых дружественных отношений между Минском и Белградом", - отметили в пресс-службе МИД.