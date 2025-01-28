В МИД Беларуси констатировали интенсификацию двусторонних контактов различного уровня с Сербией

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Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков 28 января встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Сербии Илиной Вукайлович. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу белорусского внешнеполитического ведомства.
Во время встречи посол передала поздравления с уверенной победой на выборах в адрес главы белорусского государства от Президента Сербии Александра Вучича.
Собеседники обсудили актуальные вопросы белорусско-сербского сотрудничества, включая конкретные шаги по его активизации.
"С удовлетворением констатирована наблюдающаяся в последнее время интенсификация двусторонних контактов различного уровня, а также нацеленность сторон на укрепление многоплановых дружественных отношений между Минском и Белградом", - отметили в пресс-службе МИД.
Илина Вукайлович пригласила Беларусь принять участие в Международной специализированной выставке "ЭКСПО 2027", которая пройдет в Белграде. В связи с этим были обсуждены вопросы подготовки и иные аспекты организации данного мероприятия.