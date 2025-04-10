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В МИД Израиля заявили, что считают Палестину "вымышленным государством"
В Израиле считают признание Палестины как отдельного государства другими странами "призом за террор". Это заявил глава израильского МИД Гидеон Саар, сообщает ТАСС.
"Одностороннее признание" вымышленного палестинского государства любой страной в той реальности, которую мы все знаем, станет призом за террор и поддержкой для ХАМАС. Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь только отдалят их", - утверждал Саар, высказывания которого распространила пресс-служба израильского МИД
9 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж может признать государственность Палестины в июне. Французский лидер отметил, что это может произойти во время совместной конференции с участием представителей Саудовской Аравии.
В 2024 году в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке о признании Палестины объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства.
В общей сложности Государство Палестина признано в 148 странах - членах ООН, включая Россию. В 95 странах мира действуют палестинские посольства и постоянные представительства.