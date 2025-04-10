В МИД Израиля заявили, что считают Палестину "вымышленным государством"

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В Израиле считают признание Палестины как отдельного государства другими странами "призом за террор". Это заявил глава израильского МИД Гидеон Саар, сообщает ТАСС.

"Одностороннее признание" вымышленного палестинского государства любой страной в той реальности, которую мы все знаем, станет призом за террор и поддержкой для ХАМАС. Подобные действия не приблизят мир, безопасность и стабильность в нашем регионе, а наоборот, лишь только отдалят их", - утверждал Саар, высказывания которого распространила пресс-служба израильского МИД

9 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж может признать государственность Палестины в июне. Французский лидер отметил, что это может произойти во время совместной конференции с участием представителей Саудовской Аравии.

В 2024 году в свете обострения ситуации на Ближнем Востоке о признании Палестины объявили власти Ирландии, Испании и Норвегии. Израиль в ответ заявил об отзыве послов из Дублина, Мадрида и Осло для консультаций. Одновременно главы диппредставительств Ирландии, Испании и Норвегии были вызваны в МИД еврейского государства.