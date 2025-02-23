В МИД РФ обозначили условие, при котором боевые действия в Украине будут прекращены

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Россия готова вести переговоры по Украине, но боевые действия прекратит только при результате, который устроит российскую сторону. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает ТАСС.

"Мы готовы вести переговоры и с Украиной, и с Европой, с любыми представителями, которые в духе доброй воли хотели бы помогать достичь мира, но боевые действия мы прекратим только, когда эти переговоры дадут твердый и устойчивый результат, устраивающий Российскую Федерацию", - сказал дипломат.

Он напомнил, что об этом четко сказал президент России Владимир Путин. "Безусловно, реалии на земле должны учитываться", - подчеркнул министр. США должны будут определить специального представителя, чтобы вести диалог с Россией по Украине, указал Лавров.