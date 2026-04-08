В МИД России прокомментировали действия YouTube в отношении каналов белорусских СМИ
"Подлая информационная диверсия". В МИД России прокомментировали действия YouTube в отношении каналов белорусских СМИ. Мария Захарова назвала такое решение актом агрессивной политической цензуры. Подчеркнув, что теперь для многомиллионной аудитории привычное средство получения информации, включая многолетние архивные записи, стало недоступным.
Мария Захарова, официальный представитель МИД России:
"Варварство XXI века, которое пытаются оправдать непонятными, необъяснимыми предлогами, ссылаясь на некие нелегитимные санкции, борьбу даже с неким недостоверным контентом. Может, с себя тогда начнут? У них каждый день контент, выдаваемый теми же самыми государственными органами западных стран, меняется на противоположный. И ничего, почему-то себя там не редактируют. А надо бы, вот пусть себя и начнут. Но самое любимое, конечно, мое объяснение, это так называемые правила сообщества. Какого сообщества? Где эти правила прописаны?"