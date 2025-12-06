В Минске годовой рост цен на недвижимость к октябрю 2025 года составил около 35 %

За 10 месяцев 2025 года квадратный метр в Минске подорожал. И по некоторым категориям недвижимости он уже превзошел отметку в 5800 белорусских рублей. При этом октябрь стал рекордным по сделкам.

Средняя стоимость квадратного метра приблизилась к отметке в 5500 белорусских рублей. Что с рынком и ждать ли изменения?

Спрос на рынке недвижимости

Цены на жилье за последний год повергли в шок белорусов. За 400 долларов (а это 1200 белорусских рублей) предлагают аренду квартиры в интерьерах советского прошлого. Таких предложений на сайтах полно. Хочешь вариант получше - старт от 1500 рублей, не говоря о том, что эти квартиры далеко не рядом с метро.

Елена Жадинская, риелтор:

"Последний год показал, что покупка квартиры оказалась намного ликвиднее, чем сдача. Последнее время ситуация показывает, что доллар тоже подвержен каким-то инфляционным процессам, и покупка недвижимости - это хорошее сохранение денежных средств".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869a0403-71d5-4189-9f08-bd833313b5e2/conversions/a563a0ec-8ba1-4489-a4ce-7d5fe9f82a1a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869a0403-71d5-4189-9f08-bd833313b5e2/conversions/a563a0ec-8ba1-4489-a4ce-7d5fe9f82a1a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869a0403-71d5-4189-9f08-bd833313b5e2/conversions/a563a0ec-8ba1-4489-a4ce-7d5fe9f82a1a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/869a0403-71d5-4189-9f08-bd833313b5e2/conversions/a563a0ec-8ba1-4489-a4ce-7d5fe9f82a1a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Стоимость квадратного метра за последнее время сильно возросла. На нее влияет абсолютно все: расположение, новостройка или вторичное жилье, этаж, качество дома, инфраструктура рядом. Средняя цена метра в Минске приблизилась к отметке в 5500 белорусских. И это не говоря о том, что нужен ремонт, а это еще половина стоимости квартиры.

Елена Жадинская, риелтор:

"Монолитно-каркасный дом. Высокие потолки, малое количество этажей и квартир на этаже - это уже приближает нас к понятию элитного жилья. На сегодняшний момент новостройки стали очень дорогие. Я бы выбрала вторичку и, возможно, с готовым ремонтом. Как правило, отделка у нас не продается за 100 %".

Глеб Крапивницкий, риелтор:

"Доходы населения растут не с такой скоростью, с какой растут цены. Понятно, что плюс-минус пропорционально. У нас очень активный был октябрь по меркам этого года - один из самых активных месяцев в году. Это логично. Каждый год происходит, когда люди к новому году хотят закрыть все свои вопросы. А тут еще и сниженные ставки (по кредиту. - Прим. ред.) на готовые новостройки. Но повышенный спрос инициировал и резкий скачок цены. То есть буквально за месяц стоимость метра увеличилась на 50 долларов. Это очень много для рынка недвижимости".

Сегодня есть разные варианты, где и как приобрести жилье - будь это вторичка или новостройка. Спрос на одну- и двухкомнатные квартиры сохраняется. Если говорить о том, что все таки выгоднее - кредит, рассрочка или лизинг, то здесь кому что удобнее. Иногда банки могут предоставлять выгодные предложения, как это было в октябре. Есть такой вариант, как накопления вместе с организацией, а после - покупка жилья и выплаты с небольшим процентом на срок до 15 лет.

Юлия Ерощенко, специалист по работе с клиентами:

"Когда уже человек живет в квартире, выплачивает оставшуюся часть. Есть возможность взять отсрочку платежа сроком до одного года. Но даже если эта ситуация не помогает, например, клиент стал нетрудоспособный, никто выплачивать квартиру не может, тогда квартира будет на рынке реализована, а наш участник заберет свои накопления назад".

Как вариант - купить жилье в городах-спутниках Минска. По качеству они не хуже, а вот по цене квадратного метра значительно приятнее. К тому же развивается инфраструктура - строятся детские сады и школы, да и до столицы минут 20 езды. Дарья Прохоренко - коренная жительница Смолевичей, а Константин переехал сюда 7 лет назад. Здесь же построили жилье и родили дочек.

"Ты живешь возле озера, классная инфраструктура: школы, садики, магазины. Доступность к Минску", - перечислил преимущества житель Смолевич.

Тимофей Лобановский, директор агентства недвижимости:

"В настоящий момент баланс соотношения спроса и предложения условно-справедливой цены устанавливается. Декабрь, январь, февраль еще будет продолжаться точно. Каких-то таких резких движений не будет".