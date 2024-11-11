В Молдове готовятся к отключению электричества и газа

В Молдове усугубляется ситуация с энергетической безопасностью. Премьер-министр предупредил, что в стране могут быть "изолированные" отключения электричества. Жителей он попросил "мобилизоваться и экономить энергию".

Сейчас в Молдове действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы прекращения транзита российского газа по газотранспортной системе Украины.

Власти Приднестровья уже подготовились к отключению централизованного отопления в жилых домах с 1 января. Кроме того, может быть прекращена подача горячей воды.