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В Молдове готовятся к отключению электричества и газа
В Молдове усугубляется ситуация с энергетической безопасностью. Премьер-министр предупредил, что в стране могут быть "изолированные" отключения электричества. Жителей он попросил "мобилизоваться и экономить энергию".
Сейчас в Молдове действует режим чрезвычайного положения из-за угрозы прекращения транзита российского газа по газотранспортной системе Украины.
Власти Приднестровья уже подготовились к отключению централизованного отопления в жилых домах с 1 января. Кроме того, может быть прекращена подача горячей воды.
Для снабжения населения электроэнергией Молдавская ГРЭС будет переведена на уголь. Ожидается, что его хватит на работу станции в течение 30-50 дней. Газа хватит на 10 дней, но только для многоэтажных зданий и медучреждений. Частные дома от подачи газа будут отключены. Также будет остановлена работа предприятий в Приднестровье.
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