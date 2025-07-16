В Молдове нашли способ погасить 8,6 млн долларов долга по зарплатам железнодорожников

Молдавская компания "Железные дороги" решила продать здание Дворца железнодорожников, чтобы погасить долги по зарплатам своим сотрудникам. А накопилось их на 8,6 млн долларов.

Но Дворец является государственной собственностью и для продажи надо одобрение правительства и общественное обсуждение. Так что ситуация затягивается. Найти покупателя тоже будет непросто - Дворец ежегодно приносит убытков чуть ли не на 300 тыс. долларов.