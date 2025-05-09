В Молдове отмечают День Победы масштабными шествиями

Во многих городах Молдовы тысячи людей вышли на улицы, чтобы поучаствовать в шествиях в честь Дня Победы, сообщает РИА Новости.

"В Кишиневе люди собираются в центре для участия в Марше памяти, невзирая на погоду и препятствия властей… В Бельцах стартовал Марш Памяти в честь 80-летия Великой Победы. Акцию активно поддержали горожане… В Оргееве начался Марш Памяти. Здесь тоже собралось очень много людей… Огромная колонна людей — потомков победителей - прошла по Тараклии и пришла к памятнику воинам-освободителям, к Вечному огню, чтобы возложить цветы в дань памяти и признательности за подвиг героев", - говорится в сообщениях, опубликованных в Telegram-канале телеканала.

Отмечается, что празднование 80-летия Великой Победы в административной центре Гагаузской автономии, в городе Комрате, поражает своей массовостью.

"Участники марша Победы в Комрате подчеркнули важность памяти о героях Великой Отечественной войны, чтобы не допустить повторения трагедии и передать память будущим поколениям", - говорится в сообщении.

Ранее глава координационного комитета "Победа" Алексей Петрович заявил, что организация проведет в Кишиневе 9 мая шествие "Бессмертного полка". По его словам, акция пройдет без политических символов и лозунгов, чтобы сохранить единый дух памяти о победе над фашизмом, а главным символом мероприятия станет Знамя Победы. Однако 22 апреля власти Кишинева приняли решение, что 9 мая на главной площади столицы Молдавии будет отмечаться исключительно День Европы, а желающим отметить День Победы придется искать другие локации. Петрович сообщил, что новым местом сбора объявляется пересечение улиц Бэнулеску Бодони и проспект Стефана Великого рядом с центральной площадью.

Представители блока "Победа" получили в Москве частицу Вечного огня, который горит у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. В четверг частицу Вечного огня доставили в Кишинев, однако несколько членов делегации задержали в аэропорту для дополнительного досмотра. Усиленные досмотры пассажиров под наблюдением вооруженных полицейских стали регулярной практикой в аэропорту Кишинева. Представители оппозиции утверждают, что такие меры применяются властями страны избирательно - к тем, кто не согласен с политикой действующего руководства.