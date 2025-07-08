В Молдове депутат призвал восстановить контакты с Россией и странами СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.

Односторонняя внешняя политика партии "Действие и солидарность" привела к тому, что Молдова утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.