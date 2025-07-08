3.77 BYN
2.97 BYN
3.48 BYN
В Молдове призвали к восстановлению контактов с Россией и странами СНГ
В Молдове депутат призвал восстановить контакты с Россией и странами СНГ. Об этом сообщает РИА Новости.
Односторонняя внешняя политика партии "Действие и солидарность" привела к тому, что Молдова утратила контакты со странами СНГ и Россией, сейчас их надо восстанавливать, заявил депутат парламента от оппозиционного блока "Победа" Василий Боля.
"Из-за одностороннего внешнеполитического курса ПДС мы потеряли контакты со странами СНГ, прежде всего с Российской Федерацией. Это ударило по нашим гражданам. Напомню, в России проживают и работают сотни тысяч молдаван. Мы должны восстановить дипломатические каналы, возобновить работу парламентской группы дружбы, вернуть межправительственные комиссии. Молдавия нуждается в партнерстве, а не в конфронтации", - написал Боля в своем Telegram-канале.