В Молдове ужесточат правила проведения массовых мероприятий

Молдова продолжает зачищать политическое поле страны. Избавляются не только от неудобных, но и даже лишают возможности протестовать.

Власти подготовили законопроект, в котором регламентируются правила для проведения массовых публичных мероприятий. По новым порядкам, протесты могут быть запрещены, если они с точки зрения властей порочат страну, нацию или пропагандируют терроризм.