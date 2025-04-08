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В Молдове ужесточат правила проведения массовых мероприятий
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Молдова продолжает зачищать политическое поле страны. Избавляются не только от неудобных, но и даже лишают возможности протестовать.
Власти подготовили законопроект, в котором регламентируются правила для проведения массовых публичных мероприятий. По новым порядкам, протесты могут быть запрещены, если они с точки зрения властей порочат страну, нацию или пропагандируют терроризм.
Таким образом под это определение может попасть что угодно: от шествия в День Победы до протестов железнодорожников, пытающихся выбить собственную зарплату, не говоря уже про праведный гнев гагаузов, требующих освободить Евгению Гуцул.