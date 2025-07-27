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В Молдове задержали лидера партии "Шанс"
Автор:Редакция news.by
В Кишиневе полиция задержала лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу во время акции против давления властей на блок "Победа".
Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты, где представители блока оспаривали отказ ЦИК зарегистрировать объединение для участия в парламентских выборах. Как сообщают СМИ, силовики буквально волокли Лунгу к машине, в результате чего ему стало плохо. Также были задержаны двое активистов объединения.
Блок "Победа" включает в себя несколько оппозиционных партий Молдовы, в том числе "Шанс". Ранее представителям блока также было отказано в праве участвовать в президентских выборах 2024 года под предлогом связей с партией "Шор", признанной в Молдове незаконной.