В Молдове задержали лидера партии "Шанс"

В Кишиневе полиция задержала лидера партии "Шанс" Алексея Лунгу во время акции против давления властей на блок "Победа".

Инцидент произошел у здания Апелляционной палаты, где представители блока оспаривали отказ ЦИК зарегистрировать объединение для участия в парламентских выборах. Как сообщают СМИ, силовики буквально волокли Лунгу к машине, в результате чего ему стало плохо. Также были задержаны двое активистов объединения.