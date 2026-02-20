В Москве появятся 150 беспилотных такси в 2026 году

Порядка 150 беспилотных такси планируют запустить в Москве в этом году. Согласно данным Минтранса России, на 2026-й запланированы значимые инициативы в развитии беспилотного транспорта, также среди них и первая трансграничная беспилотная грузоперевозка между Россией и Казахстаном, а еще организация беспилотной доставки через границу с Китаем.