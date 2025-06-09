В Москве пресекли диверсии на одном из оборонных предприятий

ФСБ РФ смогла предотвратить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса московского региона. Задержаны двое граждан РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.