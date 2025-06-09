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В Москве пресекли диверсии на одном из оборонных предприятий
В Москве пресекли диверсии на одном из оборонных предприятийnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df599278-ddfe-464c-90c4-0736528448ab/conversions/5957a579-254b-4966-b2b4-4f0607fec2a4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df599278-ddfe-464c-90c4-0736528448ab/conversions/5957a579-254b-4966-b2b4-4f0607fec2a4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df599278-ddfe-464c-90c4-0736528448ab/conversions/5957a579-254b-4966-b2b4-4f0607fec2a4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df599278-ddfe-464c-90c4-0736528448ab/conversions/5957a579-254b-4966-b2b4-4f0607fec2a4-xl-___webp_1920.webp 1920w
ФСБ РФ смогла предотвратить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса московского региона. Задержаны двое граждан РФ, пишет РИА Новости со ссылкой на ФСБ России.
"Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность двух граждан России, 1987 и 1999 г.р., намеревавшихся совершить диверсии на одном из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) московского региона", - говорится в сообщении спецслужбы.
Фото: РИА Новости