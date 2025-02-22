В Москве состоялась презентация книги о СВО

Нельзя привыкнуть жить в войне - прозвучало от заслуженной артистки России и политика Елены Драпеко. Являясь зампредседателя Комитета Госдумы Российской Федерации по культуре, она приняла участие в презентации книги четырех белорусских авторов "Донбасс - Новороссия. Белорусский взгляд", которая состоялась в Москве, отметив важность усилий белорусской стороны в освещении специальной военной операции на Украине в рамках Союзного информационного пространства.