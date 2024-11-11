В Москве убит российский генерал

В Москве выясняют обстоятельства взрыва на Рязанском проспекте. В результате детонации погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, сообщили в СК России. По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы.