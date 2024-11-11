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В Москве убит российский генерал

В Москве выясняют обстоятельства взрыва на Рязанском проспекте. В результате детонации погиб генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник. Кириллов - начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России.

Взрывное устройство заложили в самокат, стоящий рядом с подъездом жилого дома, сообщили в СК России. По факту убийства возбуждено уголовное дело. На месте работают следователи, криминалисты и оперативные службы.

Аналитик Bild Юлиан Рёпке намекнул на причастность Киева к убийству Кириллова. Журналист заявил, что "смертный приговор был приведен в исполнение" всего через 20 часов после того, как Украина обвинила российского генерала в якобы применении химоружия против ВСУ.

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