3.66 BYN
3.13 BYN
3.37 BYN
В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши дома
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81c3e02f-8e6e-409b-8708-75b0d90062ba/conversions/49d77e7c-abdc-4025-8fad-b4e90cfe2b81-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81c3e02f-8e6e-409b-8708-75b0d90062ba/conversions/49d77e7c-abdc-4025-8fad-b4e90cfe2b81-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81c3e02f-8e6e-409b-8708-75b0d90062ba/conversions/49d77e7c-abdc-4025-8fad-b4e90cfe2b81-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81c3e02f-8e6e-409b-8708-75b0d90062ba/conversions/49d77e7c-abdc-4025-8fad-b4e90cfe2b81-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byНеизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Работают силовики
Неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Работают силовики, пишет ТАСС со ссылкой на информацию губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.
"В Мурманске на Кольском проспекте, 10, - стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики. Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Чибис призвал не снимать и не выкладывать в сеть работу силовиков, а также доверять только проверенной информации.