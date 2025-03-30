В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши дома

"В Мурманске на Кольском проспекте, 10, - стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики. Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео", - написал он в своем Telegram-канале.