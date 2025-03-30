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В Мурманске неизвестный открыл стрельбу с крыши дома

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Неизвестный открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Работают силовики, пишет ТАСС со ссылкой на информацию губернатора Мурманской области Андрея Чибиса.

"В Мурманске на Кольском проспекте, 10, - стрельба. По предварительным данным, неизвестный ведет огонь с крыши дома. Работают силовики. Просьба ко всем, кто живет или находится в этом районе, соблюдать спокойствие и элементарные меры безопасности: погасить свет, отойти от окон и не рисковать ради "горячего" видео", - написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, Чибис призвал не снимать и не выкладывать в сеть работу силовиков, а также доверять только проверенной информации.

Россия