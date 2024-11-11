В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Есть пострадавшие

Пассажирский поезд Мурманск - Санкт-Петербург потерпел крушение, столкнувшись с грузовым составом.

Пострадали 8 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается - в сошедших с рельсов вагонах еще могут оставаться пострадавшие.

На месте катастрофы сейчас около 25 градусов мороза, а потому людей приходится спасать также и от холода - пассажиров в поезде было 360 человек.