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В Мурманской области пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом. Есть пострадавшие

Пассажирский поезд Мурманск - Санкт-Петербург потерпел крушение, столкнувшись с грузовым составом.

Пострадали 8 человек, один из них находится в тяжелом состоянии.

Спасательная операция продолжается - в сошедших с рельсов вагонах еще могут оставаться пострадавшие.

На месте катастрофы сейчас около 25 градусов мороза, а потому людей приходится спасать также и от холода - пассажиров в поезде было 360 человек.

Причины аварии пока не известны - уголовное дело возбуждено в связи с нарушением норм безопасности движения.

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