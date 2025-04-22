3.68 BYN
3.05 BYN
3.46 BYN
В МВФ заявили о вероятности девальвации доллара из-за роста импортных пошлин США
Из-за увеличения импортных пошлин США может возникнуть среднесрочная перспектива к девальвации доллара. Это следует из очередного доклада Международного валютного фонда (МВФ) о перспективах развития мировой экономики, представленного в Вашингтоне, сообщает ТАСС.
"В среднесрочной перспективе доллар может обесцениться в реальном выражении, если пошлины приведут к сокращению производительности в том секторе (экономики - прим. ред.) США, из которого поступают товары для торговли - по сравнению с его торговыми партнерами", - отмечается в документе.
В нем также выражается мнение, что "коррекция мирового спроса на долларовые активы до настоящего времени была упорядоченной".
Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля о введении таможенных пошлин на продукцию из 185 стран и территорий. Россия в этом списке отсутствует. Универсальные тарифы в размере 10 % вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля.
Затем Трамп заявил, что приостанавливает на 90 дней действие дополнительных импортных пошлин, введенных по принципу взаимности, в отношении ряда стран и территорий. В Белом доме пояснили, что пауза связана с проведением торговых переговоров, в этот период будет действовать "универсальный тариф в размере 10 %". Одновременно руководитель американской администрации повысил пошлины на китайскую продукцию до 125 %. Ранее также был введен тариф в размере 20 % за якобы недостаточные усилия правительств Канады, Китая и Мексики в борьбе с контрабандой фентанила в США.