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В НАТО призвали увеличить оборонный бюджет, иначе придется учить русский язык
ЕС необходимо пересмотреть приоритеты в расходах для увеличения оборонных бюджетов. Об этом, выступая в Европарламенте, заявил генсек НАТО Марк Рютте.
Он предупредил, что итоговая цель альянса может составить до 3,7 % от ВВП, если страны не наладят совместные закупки вооружений. Но другого выхода, по его словам, нет.
Марк Рютте:
"Тех 2 %, на которых мы сейчас находимся, явно недостаточно. Сейчас мы в безопасности, но не через 4-5 лет. Так что, если вы этого не сделаете, то идите на курсы русского языка или поезжайте в Новую Зеландию. Увеличить траты - это именно тот вопрос, который мы должны решить в течение следующих месяцев, чтобы оставаться в безопасности в этой части мира и защитить себя".
Большинство стран ЕС являются членами НАТО, и в последние 10 лет альянс настаивал на том, чтобы они тратили на оборону не менее 2 % от ВВП. Однако в настоящее время только 24 из 32 стран НАТО выполняют эту рекомендацию.
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