В НАТО разъяснили комментарии Марка Рютте о гибели 4 американских солдат во время учений в Литве

В НАТО разъяснили комментарии генерального секретаря Марка Рютте, который 26 марта сказал, что четверо американских солдат, пропавших без вести во время учений в Литве, погибли. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет БЕЛТА.

"Поиск продолжается", - говорится в заявлении НАТО, опубликованном в соцсети X. "Мы сожалеем о любой путанице в замечаниях, которые генсек НАТО сделал по этому поводу. Он имел в виду появляющиеся новостные сообщения и не подтверждал судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна".

В ходе выступления с лекцией в Варшаве Рютте сообщил журналистам, что получил известие о гибели четырех солдат и что его мысли сейчас с их семьями и с Соединенными Штатами. "Это пока ранние новости, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", - сказал Рютте.

Вечером 26 марта президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, был ли он проинформирован о пропавших солдатах, ответил: "Нет, не был".

Армия США тем временем заявила, что бронированная машина, в которой находились четверо американских солдат во время учений, была найдена затопленной в водоеме.

ТАСС приводит слова представителя Пентагона о том, что он не может подтвердить информацию о гибели четырех солдат на учениях в Литве. "Поиски пропавших солдат продолжаются", - сказал собеседник агентства.