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В НАТО разъяснили комментарии Марка Рютте о гибели 4 американских солдат во время учений в Литве
В НАТО разъяснили комментарии генерального секретаря Марка Рютте, который 26 марта сказал, что четверо американских солдат, пропавших без вести во время учений в Литве, погибли. Об этом говорится в материале Associated Press, пишет БЕЛТА.
"Поиск продолжается", - говорится в заявлении НАТО, опубликованном в соцсети X. "Мы сожалеем о любой путанице в замечаниях, которые генсек НАТО сделал по этому поводу. Он имел в виду появляющиеся новостные сообщения и не подтверждал судьбу пропавших без вести, которая до сих пор неизвестна".
В ходе выступления с лекцией в Варшаве Рютте сообщил журналистам, что получил известие о гибели четырех солдат и что его мысли сейчас с их семьями и с Соединенными Штатами. "Это пока ранние новости, поэтому мы не знаем подробностей. Это действительно ужасная новость, и наши мысли с семьями и близкими", - сказал Рютте.
Вечером 26 марта президент США Дональд Трамп на вопрос журналистов о том, был ли он проинформирован о пропавших солдатах, ответил: "Нет, не был".
Армия США тем временем заявила, что бронированная машина, в которой находились четверо американских солдат во время учений, была найдена затопленной в водоеме.
ТАСС приводит слова представителя Пентагона о том, что он не может подтвердить информацию о гибели четырех солдат на учениях в Литве. "Поиски пропавших солдат продолжаются", - сказал собеседник агентства.
Солдаты из 1-й бригады 3-й пехотной дивизии пропали без вести во время проведения тактических учений на полигоне в литовском Пабраде. Согласно информации литовских СМИ, четверо американских солдат и их автомобиль пропали без вести днем 25 марта во время учений на полигоне имени генерала Сильвестра Жукаускаса.