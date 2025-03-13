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В Неаполе произошло мощнейшее за 40 лет землетрясение
В итальянском Неаполе произошло землетрясение, которое стало самым мощным в регионе за последние 40 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на 13 марта. Местные СМИ сообщают, что толчкам предшествовал сильный грохот, вызвавший панику среди местных жителей, многие из которых выбежали на улицы.
По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр подземных толчков находился на глубине 2-3 км в районе города Поццуоли.
Землетрясение ощущалось по всей неаполитанской области, но наибольшие разрушения были зафиксированы в районе Баньоли. Здесь, в частности, повреждены здания, автомобили и колокольня церкви Святой Анны. Пожарным удалось извлечь из-под завалов одного из домов женщину, ее жизни ничего не угрожают. Данные о жертвах в результате землетрясения не поступали.