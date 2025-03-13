В Неаполе произошло мощнейшее за 40 лет землетрясение

В итальянском Неаполе произошло землетрясение, которое стало самым мощным в регионе за последние 40 лет. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Euronews.

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в ночь на 13 марта. Местные СМИ сообщают, что толчкам предшествовал сильный грохот, вызвавший панику среди местных жителей, многие из которых выбежали на улицы.

По данным Национального института геофизики и вулканологии Италии, эпицентр подземных толчков находился на глубине 2-3 км в районе города Поццуоли.