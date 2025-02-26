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В немецком Билефельде перед зданием суда произошла стрельба
Стрельба произошла перед зданием окружного суда в немецком городе Билефельд, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Bild.
По словам очевидцев, "несколько человек лежат на земле с ранениями, одного человека, по-видимому, удалось реанимировать".
По данным издания, инцидент произошел вскоре после окончания судебного заседания по делу об убийстве профессионального боксера Бесара Нимани. Отмечается, что было произведено несколько выстрелов: первый раз выстрелили у здания окружного суда, ранив в ногу брата подсудимого. Затем стрелок запрыгнул в машину и произвел еще несколько выстрелов. Как пишет газета, нападавших могло быть двое - один из них задержан, а другой, возможно, забаррикадировался в здании рядом с окружным судом или находится в бегах. Над районом кружит полицейский вертолет.
Bild стало известно, что среди жертв стрельбы есть как минимум двое членов семьи обвиняемого. Сообщается, что помимо брата пострадал и отец - предположительно, он был ранен выстрелом в сердце, его состояние оценивается как критическое.
Профессиональный боксер, бывший чемпион Европы по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категорию до 69,9 кг Бесар Нимани погиб в возрасте 38 лет в результате уличной перестрелки в Германии. Обвиняемым в деле об убийстве спортсмена проходит Хюсейн Аккурт, который был задержан в июне прошлого года в Брюсселе. Два его предполагаемых сообщника по-прежнему находятся в бегах.